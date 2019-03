Première courue pour «The Hummingbird Project»

Kim Nguyen verra son plus récent film, The Hummingbird Project (Le Projet Hummingbird, en version française), être projeté sur plus de 400 écrans en Amérique du Nord, mais lundi soir, c’est dans sa ville, Montréal, que le cinéaste québécois dévoilait son dernier-né en première.

L’œuvre met en vedette d’importantes pointures du septième art américain, dont Salma Hayek et Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård et le Québécois Michael Mando.

Le Projet Hummingbird raconte l’histoire de deux cousins originaires de New York (Eisenberg et Skarsgård) qui se lancent dans l’ambitieuse entreprise de construction d’un câble de fibre optique entre le Kansas et le New Jersey, en espérant gagner une milliseconde sur les transactions à la Bourse. Leur ancienne patronne (Salma Hayek) fera tout pour contrecarrer leurs plans.

Le long métrage produit par Item 7 a été tourné au Québec, avec un budget de 16 millions $.

La colonie artistique québécoise ne voulait évidemment pas rater la chance de découvrir ce septième opus de fiction – et troisième en anglais – de Kim Nguyen, et les personnalités ont été nombreuses à déambuler sur le tapis rouge déroulé au Cinéma Impérial.

Le Projet Hummingbird prend l’affiche au Québec ce vendredi, 22 mars, en version originale anglaise (avec ou sans sous-titres français), ou doublée en français.