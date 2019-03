Le Journal et le Cirque du Soleil dévoilent un projet exclusif

En collaboration avec

Près d’un quart de siècle après la première d’Alegría, le Cirque du Soleil érigera à nouveau son chapiteau en sol québécois pour présenter une mouture revisitée du spectacle.

Afin de célébrer en grand ce retour tant attendu, le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont déployé leur toute première expérience de réalité augmentée dans le cahier Weekend du 16 mars dernier.

MAIS QU’EST-CE QUE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE?

La réalité augmentée est une technologie qui superpose des éléments numériques 3D au monde réel. Cette innovation permet à celui ou celle qui va à sa rencontre d’interagir, à travers l’écran de son téléphone intelligent ou de sa tablette, avec diverses animations et objets tridimensionnels.

Le Journal de Montréal et le Journal de Québec est fier d’être le premier quotidien canadien à offrir gratuitement une telle aventure à son lectorat.

Cette expérience vous permettra de voir le contenu de votre journal papier prendre vie devant vos yeux. Images, vidéos et musique s’entremêleront dans une féérie multisensorielle aux couleurs d’Alegría, mégaproduction légendaire du Cirque du Soleil.

La magie au bout des doigts

C’est dans le cahier Weekend du samedi 16 mars que l’on a pu, à l’aide de l’application J5, vivre une expérience circassienne hors du commun.

Où que vous soyez, il vous suffira d’un téléphone ou d’une tablette et d’un journal papier pour entrer dans l’univers de la nouvelle adaptation d’Alegría. Et c’est nul autre que Monsieur Fleur, personnage phare du spectacle, qui vous guidera à travers ce voyage captivant.

Pour profiter de la réalité augmentée, téléchargez l’application J5, puis cliquez sur le logo 3D en haut à droite de l’écran. Votre journal papier en main, vous pourrez ensuite suivre les indications de l’application pour vivre pleinement l’expérience.

Voici les liens pour télécharger ou pour mettre à jour l'application J5 :

EN RATTRAPAGE

Vous n'avez pas pu vivre l'expérience de réalité augmentée ce week-end? Déclenchez-la où que vous soyez avec l’application J5 3D en suivant ces quelques étapes :

Au sein de J5, cliquez sur l'icône 3D en haut à droite. Cliquez ensuite sur «accéder à l'expérience». Pointez la caméra vers une surface plane non réfléchissante (une table, par exemple) et déplacez votre appareil de gauche à droite. Confirmez l'emplacement en touchant l'écran. Et voilà – vous êtes fin prêt à commencer l’expérience!

Vous pouvez répéter l'expérience sur une nouvelle surface en actualisant l’application. Pour ce faire, cliquez sur l'icône J5 en haut à droite.

Restez à l’affut! La réalité augmentée sera intégrée à divers contenus du Journal de Montréal et du Journal de Québec dans les semaines à venir.

Le samedi 16 mars prochain, procurez-vous votre édition papier du Journal pour plonger dans toutes les dimensions de l’univers d’Alegría.