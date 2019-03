Qualifiés pour les séries, les Flames en veulent encore plus

En vertu d’une défaite de 3 à 2 du Wild du Minnesota dimanche soir, les Flames de Calgary sont devenus la première équipe à obtenir un billet pour les séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Les objectifs sont toutefois bien plus élevés.

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’équipe de l’Alberta est seulement la deuxième formation à assurer sa place pour la danse printanière, après le puissant Ligthning de Tampa Bay. Pas question de se satisfaire de cette réussite, néanmoins.

«Nos buts sont plus ambitieux que cela, avait déclaré au quotidien Calgary Sun l’attaquant Derek Ryan, dimanche, quelques heures avant que le gain des Islanders de New York face au Wild ne confirme le tout.

«Nous en avons un peu discuté dans le groupe. Nous ne voulons pas juste [faire les séries]. Je sais que c’est une belle réussite en soi, mais ce n’est pas tout ce dont ce groupe est capable.»

Des premières

Malgré tout, quelques joueurs des Flames, qui auront une première chance de jouer en séries, sont fébriles. C’est le cas de Ryan, tout comme ceux de Mark Jankowski et Noah Hanifin.

«Ça va être incroyable, a dit Hanifin. Chaque fois que tu regardes les séries à la maison, tu ne te sens pas trop bien avec toi-même et tu crois que tu aurais pu en faire plus pour aider ton équipe. Mais cette année, nous avons tous des attentes élevées. C’est un bon sentiment à avoir.»

Les Flames montrent actuellement un dossier de 44-21-7 bon pour 95 points. Ils sont ainsi impliqués dans une lutte chaudement disputée avec les Sharks de San Jose pour le premier rang de la section Pacifique. Avant un duel contre les Golden Knights de Vegas prévu tard lundi soir, les Sharks accusaient un point de retard.

Malgré la frénésie qui augmente à l’approche du tournoi éliminatoire, les Flames viseront ainsi le premier rang, question d’être prêts le moment venu.

«Nous ne voulons pas juste être en séries. Nous voulons nous mettre dans la meilleure position possible pour aller le plus loin possible. C’est ça, notre but», a conclu Ryan.