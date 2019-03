Québec dans la mire des prix Juno

LONDON | Les organisateurs des prix Juno et des représentants de la Ville de Québec discutent de la possibilité de présenter l’une des prochaines éditions de la grande fête annuelle de la musique canadienne au Centre Vidéotron, a appris Le Journal. Depuis sa création il y a 48 ans, le gala des Juno s’est toujours tenu dans une province anglophone.

Le président de la Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS), Allan Reid, a confirmé l’intérêt des prix Juno pour Québec et que des représentants de son organisation ont déjà visité le Centre Vidéotron.

« Nous avons eu de bonnes discussions avec des gens de Québec. Il y a définitivement de l’intérêt. On adorerait aller à Québec », a déclaré M. Reid, hier, lors d’une entrevue avec Le Journal en marge de la présentation du gala des prix Juno, à London, en Ontario. Il a cependant rappelé que ce sont les villes qui courtisent les Juno, et non l’inverse.

Or, pour le moment, Québec n’a pas déposé officiellement sa candidature. Mais le directeur de l’Office du tourisme de Québec, André Roy, et la directrice du Bureau des grands événements, Catherine Chénier, sont à London, en fin de semaine.

« Nous sommes en mode observation », a prudemment répondu M. Roy, qui n’a pas voulu confirmer l’intérêt de Québec pour les Juno, lorsque Le Journal l’a questionné à propos de sa présence à London.

Pas avant 2022

Allan Reid a été plus loquace. Il a notamment vanté les infrastructures du Centre Vidéotron – « un aréna à la fine pointe de la technologie » – et fait miroiter les avantages d’accueillir un événement de cette envergure, à la fois pour le tourisme et pour les artistes locaux.

Il a aussi avancé qu’un détour par Québec, s’il se concrétise, pourrait être envisageable après l’édition 50e anniversaire qui aura lieu en 2021.

Le français

La question de la langue serait un enjeu. Il faudrait faire une place significative au français, historiquement peu présent, voire trop souvent absent, du gala des Juno.

Le président de la CARAS estime que les Juno ont fait un pas dans la bonne direction, cette année, en invitant Hubert Lenoir, lors du gala hors d’ondes, samedi, ainsi que Loud et Cœur de pirate, hier, à chanter en français lors de la 48e édition. « Leur présence au gala télévisé est, j’espère, un bon signal envoyé au Québec », soulève Allan Reid.