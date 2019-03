[QUIZ] Personne ne pourra identifier ces 10 aliments photographiés de très près

En collaboration avec

Si tu as ouvert cet article, c’est probablement parce que tu penses t’y connaître vraiment bien en nourriture.

Genre bien au point de pouvoir reconnaître dix Aliments du Québec vu d'un peu trop près.

Pourras-tu les identifier? C’est ce que ce quiz nous dira!

Quiz Thé du Labrador Thym Melon canari Courge spaghetti Tomate Fraise Camerise Raisin bleu Porc Saumon Poulet Crème brûlée Gingembre Topinambour Fromage Flocons d'avoine Panais Daikon Hummus Sorbet Partagez votre résultat sur Facebook

Manger québécois, c’est beaucoup plus que des pommes et du blé d’Inde. Recherche les logos «Aliments du Québec» et «Aliments préparés au Québec» pour remplir ton panier d’épicerie d’une tonne de produits délicieux et super fresh!