Racisme à géographie variable

Je n’avais pas envie d’écrire ce texte, par respect pour les victimes de Christchurch, mais quand des commentateurs « progressistes » établissent un lien entre le massacre de musulmans en Nouvelle-Zélande, la CAQ, les médias de Québecor et la charte de la laïcité, je perds ma belle retenue.

La chroniqueuse de Radio-Canada Manal Drissi a livré des propos tendancieux sur Facebook et à La soirée est encore jeune sur les événements de Christchurch : « Est-ce qu’on va la faire, maintenant, l’introspection québécoise au sujet de la haine rampante que ces médias (Le Journal de Montréal, entre autres) ont participé à nourrir, au point où elle se tient maintenant fièrement sur ses deux jambes et se retourne contre lesdits médias ? »

Suivi de « Est-ce qu’on peut parler de racisme sans que du monde braille que #PasTousLesQuébécois ? »

Pas vraiment

Il est difficile d’acquiescer quand les Québécois tombent à chaque coin de rue sur quelqu’un qui veut leur entrer dans le coco qu’ils forment un peuple uniquement replié sur lui-même et raciste, surtout comparé aux gentils Anglo-Canadiens next door.

Comme si le Québec n’avait pas intégré avec succès des millions d’immigrants depuis la Confédération.

Oui, il y a des racistes ici et partout ailleurs, et qui s’expriment sur tous les tons. Nous avons tous un jour croisé sur les réseaux sociaux des intolérants qui se prenaient pour des intellectuels, et des racistes fiers d’afficher leur ignorance crasse. Aucun peuple, aucune condition sociale n’échappent au racisme.

Mais les racistes de Manal Drissi s’appellent Ginette du Témiscouata, Sylvain, Lise, Michel, Alexandre...

Manal Drissi a beaucoup d’esprit, mais elle compte dans son propre but, celui des Québécois, quand elle dit vivre « les accommodements raisonnables comme une gifle, la charte du PQ comme un coup de poing dans le ventre, la CAQ comme l’insulte qui s’ajoute à l’injure ».

Les bien-pensants qui font des contorsions pour lier l’attentat de Christchurch aux chroniqueurs québécois qui dénoncent l’islam politique auront beau nous accuser « d’amalgamisme », ils y excellent eux-mêmes, coincés entre l’arbre qui porte leurs racines et l’écorce rugueuse de l’immigration.

Raciste, la laïcité ?

Eve Torres, ex-candidate de Québec solidaire, une convertie qui porte le voile, va dans le même sens : « Continuer de stigmatiser les musulmanEs en véhiculant des propos islamophobes et adoptant des lois discriminatoires contribuent â ces actes. » (Pas fort le français pour une Française)

Or, il n’y a pas de lois anti-musulmans en Nouvelle-Zélande.

Pourquoi vouloir lier le Québec à une tragédie à l’autre bout du monde ? Pour alimenter le sentiment victimaire des musulmans d’ici ? Ou pour attaquer les libertés de la société d’accueil ?

Soyons clairs, quand madame Torres ajoute : « L’islamophobie Et la haine sont un poison. Il appartient à toutEs de ne pas le propager de qq façon », elle souhaite que cesse la critique de l’islam en tant que religion et de l’islamisme en tant que posture politique.

Bonne question

Mais reprenons nos sens : le seul lien entre le Québec et le massacre en Nouvelle-Zélande est le nom d’Alexandre Bissonnette sur le chargeur du tueur. C’est déjà trop.

Combien de temps allons-nous payer pour son crime ?