Revoyez M. Fleur sur n'importe quelle surface

Vous n'avez pas pu vivre l'expérience de réalité augmentée ce week-end? Déclenchez-la où que vous soyez. Pointez la caméra vers une surface plane non réfléchissante (une table, par exemple) et déplacez votre appareil de gauche à droite. Confirmez l'emplacement en touchant l'écran. Et voilà – vous êtes fin prêt à commencer l’expérience!

Vous pouvez répéter l'expérience sur une nouvelle surface en actualisant l’application. Pour ce faire, cliquez sur l'icône J5 en haut à droite.