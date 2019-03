Site Internet d’ExpoCité : l'opposition dénonce une dépense «énorme» de 80 000$

Québec 21 a vertement critiqué la dépense «énorme» de 80 000$ pour la création du nouveau site Internet d’ExpoCité.

Un vif échange à ce sujet a opposé les élus de l’opposition officielle à ceux d’Équipe Labeaume (ÉL), lundi soir, à la toute fin du conseil municipal de Québec. Tous réagissaient à la nouvelle parue samedi dans le Journal.

«D’accord, ce n’est pas des millions. Ça peut paraître banal quand on gère un budget de 1,6 milliard$. Cependant, pour un contrat du genre pour revamper un site Web, 80 000$ c’est énorme», a déploré le conseiller municipal de Québec 21, Patrick Paquet. Ce dernier a également demandé à obtenir des détails sur les cinq soumissions qui ont été reçues pour ce marché. «Est-ce vraiment nécessaire d’investir autant d’argent public pour un tel site?», s’est-il demandé.

«Économies de bout de chandelle»

Prenant la balle au bond, Vincent Dufresne, conseiller d’ÉL et président d’ExpoCité, a assuré que le site Web actuel d’ExpoCité «n’était vraiment plus à la hauteur des attentes des clients» et que tout «a été fait dans les règles de l’art» pour la réalisation du nouveau site Web qui sera en ligne à l’été 2019. «Il faut arrêter de penser en économies de bouts de chandelle et penser développement», a-t-il suggéré.

Les échanges sur le même enjeu se sont ensuite poursuivis avec diverses interventions du chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, et des conseillers d’ÉL, Pierre-Luc Lachance et Rémy Normand.