Tous les espoirs sont encore permis

PHILADELPHIE | Le Canadien affrontera ce soir un autre adversaire qui se bat désespérément pour une place en séries éliminatoires.

Après les Blackhawks de Chicago samedi, les Flyers tenteront à leur tour de venir soutirer deux points précieux à la formation montréalaise.

Sauf que, cette fois, c’est une rencontre opposant deux équipes de l’Association de l’Est et qui, pour le Tricolore, aura lieu en terre hostile, au Wells Fargo Center de Philadelphie.

Un match de quatre points... comme le dit le vieil adage.

À la suite de leur spectaculaire victoire de 2 à 1 obtenue dimanche contre les Penguins à Pittsburgh, les Flyers ne sont qu’à trois points du Tricolore et à six des Blue Jackets de Columbus dans cette course au quatrième as et de la dernière place disponible pour le tournoi printanier.

Les trois formations ont disputé 72 rencontres, alors que les Hurricanes de la Caroline, avant-dernière équipe qualifiée dans l’Est pour l’instant, occupent le septième rang au classement avec 85 points et avec un match de plus à jouer.

Van Riemsdyk en feu

Face à leurs grands rivaux de la Pennsylvanie dimanche, les Flyers ont renversé la vapeur en toute fin de parcours.

Avec 18 secondes à écouler en troisième période, James van Riemsdyk est d’abord venu créer l’égalité avant que son coéquipier Sean Couturier ne vienne sceller l’issue de la rencontre à 4,56 minutes de la prolongation.

Pour un, van Riemsdyk est tout feu tout flamme depuis qu’il a enfin retrouvé la santé, comme le montre sa fiche de 19 buts à ses 29 dernières rencontres.

Depuis le 10 janvier en fait, seul Leon Draisaitl, des Oilers d’Edmonton, a inscrit plus de buts que lui dans la LNH.

« Une volonté de gagner »

Plus récemment, van Riemsdyk a trouvé le fond du filet à dix reprises au cours de ses 11 dernières sorties.

« C’est une victoire qu’on ne pouvait échapper, a-t-il raconté. Ce fut un effort d’équipe qui a porté ses fruits. La route est encore longue, mais on sent une volonté de gagner dans ce vestiaire.

« On a déjà l’impression d’être en séries éliminatoires, tellement chaque rencontre est importante. Mais, oui, tous les espoirs sont permis. On y croit toujours... Ce serait malsain de penser autrement. »

Embauché à titre de joueur autonome le 1er juillet dernier, l’ex-attaquant des Maple Leafs de Toronto a raté les 16 premiers matchs de son équipe en raison d’une blessure à un genou.

Après une période d’adaptation avec ses nouveaux coéquipiers, il a finalement trouvé son rythme de croisière.

Couturier n’est pas en reste non plus. Son but décisif contre les Penguins était son 29e de la saison.

Le centre américain de 26 ans, qui a fait ses classes avec les Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ, a récolté 36 points à ses 28 dernières rencontres.

Le meilleur pointeur des Flyers, Claude Giroux, n’est pas en reste avec sa récolte de 77 points, dont 20 buts, en 72 rencontres.

La meilleure sortie de Hart ?

Autre mauvaise nouvelle pour le Canadien, Carter Hart a sans doute livré la meilleure performance de sa jeune carrière devant le filet des Flyers.

C’est du moins l’avis de nos confrères journalistes de Philadelphie.

Dimanche, le jeune gardien a stoppé 40 des 41 lancers dirigés vers lui. Certains tirs pas commodes du tout sont survenus en fin de rencontre et en prolongation de la part des gros canons des Penguins, dont Sidney Crosby.

Âgé de 20 ans, la recrue présente une moyenne de buts accordés de 2,76 par match et un taux d’efficacité de ,918 à ses 24 premiers matchs dans le circuit Bettman.

Il faut s’attendre à ce que le gardien albertain, choix de deuxième ronde (48e au total) des Flyers en 2016, soit envoyé dans la mêlée pour les dix dernières rencontres de sa formation en saison régulière.