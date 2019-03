Trouvé mort deux jours après une chute

« Sur les caméras de surveillance, on voyait qu’il était chambranlant en se déplaçant. En plus, il s’était plaint quelques jours avant que ce n’était pas nettoyé », explique Mme Rodier.

L’autopsie pratiquée et l’investigation de la coroner doivent permettre d’en savoir plus.

« On est choqués de ne pas pouvoir avoir l’heure juste. On avait choisi cet endroit en 2017 justement parce que c’était accessible et aménagé. Mon père adorait le ski et pouvait regarder les pistes depuis chez lui », soutient Mme Rodier, qui n’excluait pas d’entreprendre un recours devant les tribunaux.