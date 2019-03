Un Montréalais arrêté pour le meurtre d’un Hells ontarien

Un Montréalais recherché pour le meurtre d’un Hells Angels ontarien qui a été tué par balles à Mississauga, il y a une semaine, s’est livré au SPVM durant la nuit de lundi.

Joseph Pallotta, 38 ans, s’est rendu de lui-même au centre opérationnel nord du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) vers 2 h afin que les policiers procèdent à son arrestation, a appris Le Journal.

Courtoisie

Le résidant du secteur Saint-Léonard devrait comparaître en après-midi au palais de justice de Montréal pour répondre à une accusation de meurtre prémédité. Il sera éventuellement escorté en Ontario pour la suite des procédures judiciaires.

Chargée de cette enquête, la police régionale de Peel a confirmé au Journal en fin d’avant-midi l’arrestation de Pallotta, sans ajouter de détails.

Trois Québécois accusés

Le 11 mars dernier, Michael Deabaitua-Schulde, un membre en règle des Hells Angels du chapitre de Niagara, a été atteint de plusieurs projectiles d’arme à feu en sortant du gymnase d’un centre commercial où il venait de s’entraîner, vers 11 h 15, à Mississauga.

Après avoir retrouvé la Honda Civic abandonnée et incendiée par les suspects, la police régionale de Peel avait d’abord été en mesure d’appréhender deux présumés complices de Pallotta, qui sont eux aussi des Québécois, mercredi dernier.

Marckens Vilme, un Montréalais de 28 ans connu des policiers pour ses liens avec les gangs de rue, ainsi que Jonathan Martinez-Reyes, 26 ans, également de Montréal, sont déjà détenus et inculpés du meurtre du motard de 32 ans.

L’hypothèse d’une purge interne n’est pas écartée comme mobile de cet homicide, qui n’est pas le premier à avoir été commis en Ontario par des hommes de main du crime organisé québécois.

Le mois dernier, Le Journal et notre Bureau d’enquête révélaient entre autres que le présumé tueur à gages Frédérick Silva, un proche de la mafia montréalaise que le SPVM a réussi à capturer après un an et demi de recherches, est soupçonné d’avoir exécuté des contrats de meurtre à trois ou quatre reprises en Ontario.

- Avec la collaboration de Michaël Nguyen