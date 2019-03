Une audition devenue virale

« Chacun des quatre coachs pouvait m’apporter quelque chose de différent. Mais dès le départ, je voulais être dans l’équipe de Julien Clerc pour toute l’expérience qu’il possède. C’est un artiste qui a traversé les années, ce qui est de plus en plus rare de nos jours », relate la chanteuse.

À pareille date l’année dernière, elle était la tête d’affiche de la comédie musicale présentée au Palais des sports de Paris. L’aventure devait initialement durer six mois et la porter sur différentes scènes de l’Hexagone. Mais elle n’aura finalement duré que six semaines avec l’annulation de la tournée française en raison de la faible vente de billets. Le coup a alors été très dur pour la Québécoise de 35 ans.

« Ce spectacle-là, c’était la chance de ma vie. J’espérais vraiment que ça marche, mais ça n’a pas été le cas. Et ç’a été difficile, je me suis remise en question quand Bodyguard s’est terminé. J’avais tout quitté pour m’installer à Paris et suivre ce rêve. Alors, j’ai fini par accepter l’invitation de The Voice. Je me suis dit que tant qu’à avoir fait tout ça, tous ces sacrifices, je devais tenter ma chance », confie Valérie Daure.