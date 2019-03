Une pétition pour un emoji de... poutine!

Il s’agit peut-être d’un moment historique dans la vie des Québécois et Québécoises.

La chaîne de restaurants Valentine a lancé pour eux une pétition afin qu’un emoji de poutine soit créé et qu’ils puissent «exprimer virtuellement leur amour» de ce plat.

Elle compte pour l’instant 260 signataires qui sont, présumons-le, des amateurs inconditionnels de patates frites, de fromage en grains et de sauce brune.

Les restaurants Valentine avancent un argument assez béton dans la description de la pétition.

«En 2019, pourquoi y aurait-il un emoji de patate douce, mais aucun de poutine?», peut-on lire.

Il est difficile d’être en désaccord avec ce fait.

Une initiative sérieuse

Les restaurants Valentine avance avoir déposé une demande auprès d’Unicode Consortium afin de voir le célèbre met québécois apparaître sur les claviers de téléphone.

«On ne lâchera pas la patate, parce qu’il est temps de se texter de l’amour bien gras», ont-ils déclaré.

Ceci étant dit, on entend déjà les gens de Victoriaville et de Drummondville revendiquer haut et fort la création de la poutine...