Voici 4 signes qui prouvent que ta relation se dirige sur la bonne voie

Quand on commence à fréquenter quelqu’un, on peut parfois se demander si cette personne est vraiment la bonne pour nous.

Certains signes peuvent vous diriger sur l'avenir de votre relation, si elle est faite pour durer ou pas. Bien sûr, tous les couples et les relations sont différents, mais il existe des signes précurseurs qui permettent de savoir si on a trouvé THE ONE, ou si c’est simplement une amourette passagère.

En voici quatre

1. Vous êtes sur la même longueur d’onde la majeure partie du temps

C’est normal et sain d’être parfois en désaccord sur certaines choses quand on est en couple, mais si vous ne pensez pas ou ne voulez pas la même chose la plupart du temps, ce n’est pas bon signe. Avec le temps, les petits «obstinages» sur vos projets de la fin de semaine, quoi commander au resto ou qui fait le lavage vont venir peser sur votre quotidien et votre relation.

2. Si vous êtes en désaccord, vous arrivez à régler vos conflits rapidement

Si jamais vous êtes en chicane et que vous passez des jours sans vous parler, ce n’est pas un bon signe non plus. Les couples qui durent sont capables de bien gérer leurs conflits et d’arriver à un terrain d’entente, et ce, sans se bouder pendant des heures et des jours. On ne le dira jamais assez, la communication c’est la clé.

3. Vous êtes capables de communiquer vos besoins et envies

Si vous êtes mal à l’aise de dire à votre chum ou votre blonde certaines choses ou que vous lui dites souvent des «mensonges blancs», il faudrait peut-être creuser un peu sur ce qui vous pousse à agir de la sorte. Si vous avez constamment peur de sa réaction pour des petites choses bénignes, il y a anguille sous roche. Pour que votre relation suive la bonne voie, vous devriez être le plus transparent possible avec votre amoureux/amoureuse sur ce que vous ressentez et pensez.

4. Vous parlez positivement de lui à vos ami(e)s

On peut parfois avoir l'air de paraître quétaine en parlant constamment en bien de sa blonde ou de son chum, mais c'est un excellent signe de longévité pour le couple. Bien entendu, il n'est pas malsain de «chialer» une fois de temps en temps quand la personne qu'on aime n'a pas fait la vaisselle ou a oublié de vous réveiller ce matin, mais l'important c'est que le positif l'emporte sur le négatif!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!