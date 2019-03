CORMIER, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Yvon Cormier, fils de feu dame Marie-Lucie Lessard et de feu monsieur Henri Cormier. Il était l'époux de madame Marjolaine Vaillancourt. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marjolaine; ses enfants: Stéphane (feu Sonia Pelletier) et Jenny; ceux qu'il considérait comme les siens: Christian (Chantale) ainsi que leurs enfants Madisson, Keven et Jimmy ainsi que Danielle et ses enfants David, Michèle et Jean-Philippe; ses petits- enfants: Vincent, Alexandre, Megan, Élie-Janne; sa sœur et son frère: Mireille et Claude; ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Vaillancourt: Rita, Monique, Denise, Gisèle (Serge), Richard (Huguette) et Lyne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.