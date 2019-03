6 erreurs de maquillage que vous faites sûrement

Quand vient le temps de se maquiller, on prend souvent des conseils un peu partout: sur YouTube, Instagram, Facebook. Parfois, ces conseils ne sont malheureusement pas les meilleurs!

En effet, on constate souvent que certains «faux pas» de maquillage sont commis à répétition par même les professionnels en beauté. C’est donc normal qu’on prenne parfois de mauvais plis.

Toutefois, en 2019, on se rappelle à l’ordre et on cesse dès maintenant de faire ces 6 erreurs trop fréquentes.

1. Ne pas appliquer de bases ou de crème hydratante avant de se maquiller

Surtout les personnes qui ont la peau grasse commettent l’erreur de négliger leur épiderme avant d’appliquer leur maquillage. Leur résonnement? Les hydratants et les bases vont augmenter leur production d’huile et gâcher leur mise en beauté au courant de la journée. Toutefois, même si vous avez la peau grasse, il vaut mieux appliquer un hydratant adapté à votre type de peau que rien du tout, question que le maquillage s’applique bien. De plus, une peau déshydratée va avoir tendance à produire plus de sébum pour compenser... On n’oublie donc pas cette étape importante !

2. Appliquer un fond de teint un peu trop foncé

Un classique, mais néanmoins quelque chose qu’on voit tout le temps : le visage qui ne «matche» pas avec le reste. On se dit qu’on se donne un petit teint en trichant avec notre couleur de fond de teint, mais personne n’est dupe ! On choisit donc une teinte la plus près possible de notre couleur naturelle et pour le «sunkissed glow», on se fie à notre bon ami le bronzeur.

3. Utiliser le bronzeur comme une poudre libre

Bien qu’on puisse appliquer le bronzeur sur plusieurs endroits dans le visage, il reste qu’il ne doit pas être utilisé comme une poudre libre, c’est à dire PARTOUT. On concentre le produit sur les endroits où le soleil viendrait naturellement bronzer notre visage, c’est-à-dire les pommettes, le haut du front et l’arcade du nez. On a ainsi un beau petit teint bronzé, mais d’apparence naturelle.

4. Utiliser un cache cerne trop pâle (et en trop grande quantité)

Malheureusement, cette erreur provient directement de nos «beauty gurus» préf. Ils appliquent souvent une quantité importante d’un cache-cerne TRÈS pâle, en forme de triangle sous les yeux. L’idée en théorie est d’enluminer le dessous de l’œil, mais en vrai, peut donner une teinte grisâtre à vos cernes. Pour obtenir l’effet «lumineux» sous l’œil vaut mieux opter pour un cache-cerne d’UNE ou DEUX teintes plus pâle, maximum, et de plutôt utiliser une poudre illuminatrice pour créer un point de lumière sous l’œil.

5. Oublier d’exfolier ses lèvres avant d’appliquer un rouge à lèvres mat

Les lèvres craquées qui s’effritent c’est non ! On utilise un exfoliant au sucre pour enlever les peaux mortes et avoir le canevas parfait pour appliquer son rouge à lèvres mat. Et si vos lèvres ont tendance à se déshydrater au courant de la journée, vaut mieux éviter les formules asséchantes et opter pour un baume teinté !

6. Y aller un peu trop fort sur le «nude» sur les lèvres

Trouver son nude parfait n’est pas une mince affaire et on peut facilement se tromper en adoptant une teinte qui ne nous convient pas du tout. Afin de trouver son nude idéal, il faut se fier aux sous-tons de sa peau. Teint froid? On opte pour un nude rosé. Teint chaud? Les pêches vous conviendront mieux. Et si jamais vous avez un teint neutre vous êtes chanceuses : tout vous va bien !

