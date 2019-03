Le Québécois Alex Harvey disputera les dernières courses de sa carrière dans quelques jours sur les plaines d’Abraham dans le cadre de la Coupe du monde de ski de fond de Québec.

Harvey prendra part au sprint de 1,5 kilomètre, vendredi à 13 h, puis au 15 km départ de masse, samedi à 9 h, et à la poursuite de 15 km, dimanche à 9 h 30.

«Ça va être le "fun" pour Alex de terminer en beauté sur les plaines, a souligné son entraîneur, Louis Bouchard, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Je pense que ce qui est important pour lui et pour tout le monde est qu’il puisse être outillé afin de donner son maximum et avoir du plaisir à exploiter sa forme physique, sa technique et tout.

«C’est certain qu’en ski de fond, comme dans d’autres sports, tu ne sais jamais ce qui peut arriver et tu ne contrôles pas tes compétiteurs. C’est agréable parce qu’il est en forme pour bien finir.»

Plus facile sur 15 km

De l’avis de Bouchard, si Harvey devait monter sur le podium, il serait plus en mesure de le faire lors d’un des 15 km.

«En sprint, les athlètes ont un peu moins de vitesse qu’ils en avaient à l’âge de 20 ou 22 ans, a confié Bouchard. [Mais] on ne sait pas ce qui peut arriver. Il a quand même eu un podium en sprint avant les Fêtes. Aux deux 15 km, en fin de carrière à 30 ans, c’est là qu’il est le plus confortable.»

«Peu importe l’épreuve. Un podium dans une de ces épreuves va être énorme pour lui et pour l’équipe.»

Et l’entraîneur assure que le Québécois est fin prêt pour son dernier tour de piste.

«Il est vraiment en bonne position, a continué Bouchard. Il se sent en forme. Il a fait de belles épreuves depuis deux ou trois semaines. C’est de bon augure.»

Les trois courses seront diffusées sur les ondes de TVA Sports.