Bianca Andreescu : un hamburger pour célébrer sa victoire

MONTRÉAL | La vie est un feu roulant pour la jeune Bianca Andreescu depuis sa victoire, dimanche, au tournoi d’Indian Wells, en Californie.

Question de célébrer son premier triomphe sur le circuit de la WTA, elle a tout juste eu le temps de faire escale dans une chaîne de restauration rapide pour avaler un hamburger. Ça pourrait difficilement être plus symbolique.

«Mon premier arrêt après avoir quitté le stade a été au "in-and-out burger"», a-t-elle révélé en riant, lors d’une conférence de presse téléphonique organisée par Tennis Canada mardi afin de répondre aux incessantes demandes d’entrevue.

Andreescu et son équipe devaient voyager d’un bout à l’autre des États-Unis, où l’Ontarienne de 18 ans doit disputer son match de premier tour du tournoi de Miami, en Floride, dès mercredi.

«Ce n’est pas une situation à laquelle je suis habituée, il y a toute l’émotion vécue et il y a une tension sur mon corps, a précisé Andreescu, qui n’a toutefois jamais songé à se retirer de la compétition de Miami. J’ai déjà prouvé par le passé que même si je suis fatiguée physiquement, je peux m’en sortir grâce à ma force mentale.»

C’est notamment ce qui lui a permis de vaincre l’Allemande Angelique Kerber en finale, dimanche, devenant du coup la plus jeune joueuse depuis Serena Williams, en 1999, à décrocher le titre à Indian Wells.

La nouvelle Simona Halep?

Après le brouhaha des derniers jours, il faudra certainement qu’Andreescu puise dans ses ressources pour vaincre d’entrée de jeu Irina-Camelia Begu à Miami, d’autant plus que celle-ci représente la Roumanie. Ce rendez-vous contre la 70e joueuse au monde n’est pas sans susciter de l’intérêt, notamment dans ce pays d’Europe du Sud-Est.

Parmi les éloges qui ont déferlé sur Andreescu depuis dimanche, on l’a ainsi qualifiée de «nouvelle Simona Halep». Un représentant de la radio roumaine a d’ailleurs rappelé cette audacieuse comparaison, mardi, soulignant évidemment au passage les origines de la joueuse de tennis canadienne et de ses parents.

Née à Mississauga, en Ontario, Andreescu aurait en effet commencé à jouer au tennis à l’âge de 7 ans, en Roumanie, avant de déménager à nouveau dans son pays natal.

«C’est incroyablement flatteur d’être nommée la deuxième Simona Halep, mais je veux simplement faire mon propre nom, a-t-elle réagi. Mes racines roumaines m’amènent probablement une passion sur le terrain, mais je suis vraiment reconnaissante envers Tennis Canada pour mon développement.»

Ancienne numéro 1 mondiale, Halep avait étrangement croisé Andreescu lors d’une soirée tenue dans le cadre de la Coupe Rogers, il y a quelques années. La championne roumaine, présentement troisième au monde, avait conseillé à la jeune Bianca de prendre son temps pour bien se développer et de conserver un calendrier équilibré. Des conseils qui ne pourraient être plus à propos ces jours-ci.

Revoir ses objectifs

À travers les commentaires élogieux de Rod Laver, Billie Jean King et aussi du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur les réseaux sociaux, Andreescu reconnaît maintenant qu’elle devra s’asseoir avec son équipe après le tournoi de Miami. D’abord pour s’assurer de son bien-être physique et mental, mais également pour revoir ses objectifs d’ici la fin de la saison.

«J’ai déjà atteint le but principal de la saison qui était de grimper dans le top 100. On va faire un nouveau plan et réévaluer mes objectifs», a indiqué Andreescu, dont la victoire à Indian Wells l’a propulsée du 62e au 24e échelon mondial.