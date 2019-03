Call of Duty arrive sur mobile

À l’image de Fortnite et PlayerUnknown's Battlegrounds, Call of Duty offrira bientôt un volet mobile, et gratuit, de sa franchise à succès sur iOS et Android, inspiré par ses séries Black Ops et Modern Warfare.

Call of Duty: Mobile (un titre extrêmement original) mettra ainsi de l’avant différents modes de jeu en ligne sur des cartes appréciées du public comme Nuketown ou Hijacked, le tout couplé notamment à des armes, tenues et «séries de points» provenant des titres précédents d’Activison.

Développé par le studio Timi de Tencent Games, on peut donc voir Call of Duty: Mobile comme un genre de greatest hits multijoueur de la populaire série de jeux.

Gratuit à jouer, reste à voir à quel point ce volet mobile sera gavé de microtransactions...

Bien qu’on ne connaisse pas encore la date de sortie de Call of Duty: Mobile, une première bande-annonce a été dévoilée dans le cadre de la Game Developers Conference (GDC).

Il est par ailleurs possible de s’inscrire dès maintenant à la bêta publique sur le site Web du jeu. Celle-ci devrait être disponible au courant de l’été dans «certaines régions».