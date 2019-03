Cette compagnie vient de lancer une palette basée sur le signe du Bélier trop belle et vraiment pas chère

Les collections basées sur les signes du zodiaque gagnent en popularité et celle inspirée du signe du Bélier par BH Cosmetics risque de vraiment plaire à ceux et celles nés entre le 21 mars et 21 avril.

Cette compagnie de maquillage en ligne est reconnue pour ses palettes de bonne qualité bon marché et celle inspirée des Béliers ne fait pas exception! La mini palette comprend 9 fards dans les teintes de rouge, orangé et jaune qui rappellent sans aucun doute la nature vive et intense des natifs de ce signe de feu.

La palette coûte 14 $ et peut être commandée en ligne, via le site web de BH Cosmetics.

Il s’agit de la première palette dédiée à un seul signe par la compagnie, qui avait auparavant créé des palettes à thématiques astrologie comprenant les 12 signes du zodiaque.

On peut donc espérer que des versions pour chaque signe sortiront tous les mois, afin de célébrer la saison de chaque signe.

