Déclenchement des élections provinciales en Alberta

CALGARY | Les Albertains vont devoir se rendre aux urnes le 16 avril prochain à la suite du déclenchement mardi de la campagne électorale provinciale.

La première ministre et cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta, Rachel Notley, a annoncé mardi le déclenchement des élections, lors d’un point de presse à Calgary. Elle espère obtenir un second mandat à la tête de cette province de l’Ouest.

«Nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble, a-t-elle confié sur son compte Twitter. Une seule Alberta. Pleine d’espoir et optimiste. Nous avons des objectifs différents dans la vie, mais nous sommes unis par des valeurs universelles de liberté, d'égalité et de justice. Ensemble, nous pouvons nous élever les uns les autres, de sorte que nous puissions tous voir le même horizon optimiste.»

Lors des précédentes élections générales, en mai 2015, le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait chassé le Parti progressiste-conservateur qui était au pouvoir depuis 1971 en Alberta.

Les conservateurs n’avaient fait élire que 10 députés. Le Wildrose, un parti plus conservateur créé en 2008, avait obtenu 21 députés et le Parti libéral, un seul député.

En 2017, le Parti progressiste conservateur de l’Alberta et le parti Wildrose ont fusionné pour former le Parti conservateur uni (PCU) et c’est l’ex-ministre conservateur fédéral Jason Kenney qui en est devenu le chef.

«C’est le temps du changement, a fait savoir mardi Jason Kenney sur son compte Twitter. Un changement positif qui crée de bons emplois, donne du bon sens au gouvernement et crée une Alberta forte et libre.»

Outre Rachel Notley et Jason Kenney, les autres candidats sont Stephen Mandel du Parti de l'Alberta; David Khan du Parti libéral et Derek Fildebrandt du Parti de la liberté conservatrice de l'Alberta.