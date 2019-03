Deux points précieux mais...

PHILADELPHIE | Le message de Claude Julien était on ne peut plus clair avant le début de cet affrontement crucial contre les Flyers. C’est un match que son équipe devait gagner.

Le Canadien a quitté Philadelphie avec deux points précieux au classement en sachant pertinemment que la route était encore longue et la course loin d’être gagnée.

«Nous connaissions les enjeux de cette rencontre, a expliqué l’entraîneur en chef du Canadien, et je pense, honnêtement, que les joueurs ont bien répondu à l’appel.

«La façon de l’avoir gagnée est aussi très encourageante, a-t-il renchéri. Pendant deux périodes, nous leur avons accordé peu d’ouvertures et peu d’occasions de marquer.»

Solide en première période

Contre les Blackhawks, lors de la défaite de 2 à 0 samedi au Centre Bell, le Tricolore a disputé un premier engagement atroce et Julien n’avait pas caché son mécontentement à l’endroit de ses joueurs.

Le Canadien a été beaucoup plus solide contre les Flyers, surtout en première période.

«Nous avons pu contrôler la rencontre comme il fallait le faire, a raconté Julien. En fait, on a réalisé du bon travail jusqu’à ce nos adversaires réussissent à déjouer notre gardien lorsqu’ils ont profité d’un avantage numérique [le seul] en troisième période.

«Avant ça, on n’avait pas grand-chose à se reprocher. C’est une grosse victoire...»

Libérer la façade du filet

Autant Julien demande à ses attaquants de ne pas hésiter à foncer vers le filet et à déranger le gardien adverse [ce qui a d’ailleurs mené au but gagnant de Shea Weber quand Andrew Shaw s’est pointé devant Carter Hart], autant il souhaite de ses défenseurs qu’ils libèrent l’enclave devant Carey Price.

«Nos défenseurs ont été efficaces à cet égard, a souligné Julien. Les lancers les plus dangereux des Flyers sont parvenus des côtés et non du centre de la patinoire.»

Le gardien du Canadien a, encore une fois, été solide. Il n’a cédé qu’une fois en 33 lancers.

«Il a été aussi très efficace avec la rondelle, a dit Julien. Ça facilite la tâche de nos défenseurs.»

Et maintenant les Islanders !

Le Canadien est rentré à Montréal immédiatement après la rencontre.

«On n’est pas sorti du bois et on le réalise, a conclu Julien. Il faut continuer à gagner. On n’a pas le choix. On doit maintenant penser au prochain match».

Cette rencontre aura lieu jeudi au Centre Bell contre les Islanders de New York. Une autre que le CH n’a pas le droit d’échapper...