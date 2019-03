États-Unis: critiqué par Trump, le puissant syndicat de l’automobile répond

NEW YORK | L’UAW, le puissant syndicat de l’automobile aux États-Unis, va se battre pour ses membres affectés par la fermeture d’une usine General Motors dans un État important dans l’échiquier politique américain, en réponse à des critiques de Donald Trump.

« La préoccupation de l’UAW est et a toujours été pour nos membres affectés et on fera tout ce qui est possible pour garder ouvertes des usines GM », a indiqué à l’AFP Brian Rothenberg, un porte-parole de l’UAW.

Le syndicat réagissait à des pressions du président Donald Trump, qui s’en est pris à lui et à GM dimanche et lundi pour leur demander d’accélérer leurs négociations salariales et de rouvrir une usine du constructeur automobile à Lordstown, dans l’État industriel de l’Ohio (nord-est).

M. Trump, qui a été élu sur la promesse de rapatrier aux États-Unis les emplois industriels, doit se rendre mercredi dans cet État considéré comme une région décisive pour gagner la Maison-Blanche.

« Viens de parler à Mary Barra, la PDG de General Motors au sujet de l’usine Lordstown, Ohio. Je ne suis pas content qu’elle ferme alors que tout le reste dans notre pays est en plein BOOM. Je lui ai demandé de la vendre ou alors de faire quelque chose vite. Elle rejette la faute à l’UAW --Je m’en fiche, je la (usine) veux ouverte », a écrit dimanche M. Trump.

« Le président démocrate de l’UAW local 1112 David Green a intérêt à se mettre au travail et produire des résultats. GM a laissé tomber notre pays, mais d’autres entreprises en bien meilleur état y viennent en nombre. Je veux de l’action à Lordstown vite », a ajouté le président américain.

M. Trump a renouvelé ses critiques lundi: « General Motors et l’UAW vont démarrer des “négociations” en septembre/octobre (...) Pourquoi attendre, commencez-les maintenant! Je veux que des emplois restent aux États-Unis et veux que Lordstown (...) rouvre ou soit vendue à une entreprise qui va la rouvrir vite ».

GM a annoncé en novembre son intention de supprimer 15 % des emplois du groupe en 2019, soit environ 14 000 emplois, en cessant la production sur sept sites: un à Oshawa au Canada, quatre aux États-Unis, dont Lordstown, et deux en dehors de l’Amérique du Nord.

L’usine de Lordstown a produit sa dernière voiture ce mois-ci, une berline Chevrolet Cruze. Elle employait quelque 1400 personnes à temps plein et son avenir « sera décidé entre GM et l’UAW » lors des négociations sur un nouvel accord salarial sur quatre ans devant débuter cet été, a réagi GM dans un courriel.