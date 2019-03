FOX trouve ses Adam et Ève

Ryan Hansen et Odette Annable seront les têtes d’affiche d’Adam & Eve, l’adaptation américaine du format imaginé par Claude Meunier.

Chez Avanti Groupe, la maison de production derrière la télésérie originale québécoise, et qui participe également au pilote commandé par FOX, on applaudit cette embauche. « On est super contents, confie la directrice générale de l’entreprise, Monic Lamoureux. Les gens de FOX ont bien choisi. Ils sont super beaux. Le casting part bien. » Photo WENN

Mieux connu pour avoir joué Dick Casablancas dans Veronica Mars, Ryan Hansen a été sélectionné pour tenir le rôle d’Adam, un personnage défendu au Québec par Pierre-François Legendre. Au cours des dernières années, Hansen est apparu dans 2 Broke Girls et The Mindy Project.

Pour sa part, Odette Annable, qui succédera à Sophie Cadieux sous les traits d’Ève, a figuré au générique des succès Two and a Half Men et House. Depuis 2017, elle campe Samantha dans Supergirl. Photo WENN

« Le paquet »

Le tournage du pilote d’Adam & Eve débutera le 28 mars à Los Angeles. L’épisode sera réalisé par Claire Scanlon, une spécialiste des comédies télé ayant été derrière l’objectif pour plusieurs séries populaires, dont Glow, Brooklyn Nine-Nine et The Office. Jon Beckerman, l’un des auteurs du Late Show with David Letterman, signe les textes à partir du concept de Meunier. « FOX met beaucoup d’énergie, souligne Monic Lamoureux. Ils y croient. Ils mettent le paquet pour faire [du projet] un grand succès. Ils ont choisi du bon monde autour de nous. »

Un format qui plaît ailleurs

Aux États-Unis, Variety décrit Adam & Eve comme une série qui brosse le portrait de deux amoureux dans différentes périodes de leur relation : jeunes et passionnés, adultes avec enfants, et retraités.

Présentée à Radio-Canada en 2012, la comédie avait reçu un accueil plutôt froid du public et des critiques. « Mais quand je présente le concept un peu partout dans le monde, ça plaît énormément », précise Monic Lamoureux.

Claude Meunier et Avanti Groupe ne prévoient pas assister au tournage du pilote au cours des prochaines semaines. « Le plus important, c’est de donner des commentaires, précise Mme Lamoureux. Claude a consulté les scripts. Et à Los Angeles, c’est bien reçu. »

Fox annoncera quelles séries garniront sa grille 2019-2020 en mai. Adam & Eve fait partie d’un groupe de quatre nouvelles comédies de l’antenne.