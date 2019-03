Joel Quenneville est encore affamé

Malgré trois conquêtes de la coupe Stanley depuis 2010 à titre d’entraîneur-chef, Joel Quenneville estime qu’il a encore des choses à accomplir dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Limogé par les Blackhawks de Chicago au début du mois de novembre, l’homme de 60 ans a indiqué lors d’une entrevue à la chaîne de télévision WGN qu’il souhaitait revenir derrière un banc, mais qu’il n’était «pas pressé».

Bien qu’il ait dirigé 1636 matchs de saison régulière dans la LNH, remportant 890 d’entre eux, il a affirmé que son désir d’effectuer un retour grandissait chaque jour.

«Nous allons voir comment les choses se passent lors de la saison morte», s'est toutefois limité à dire Quenneville, sans révéler s’il avait déjà eu des discussions avec des équipes.

Pas d’animosité

Souhaitant insuffler un vent de changement au moment où l’équipe venait de subir cinq revers de suite, le directeur général Stan Bowman avait surpris le monde du hockey avec ce congédiement.

Remplacé par Jeremy Colliton, Quenneville ne s’était pas adressé aux médias lors des jours suivants. Lundi, il a indiqué qu’il comprenait le geste de ses anciens patrons et qu’il faisait «partie de la réalité du sport».

«Lorsque j’ai quitté [les Blues de St. Louis et l’Avalanche du Colorado], l’amertume et l’animosité étaient à un autre niveau, a-t-il convenu. Ici [à Chicago], les souvenirs sont si spéciaux et agréables. Puis, les gens étaient si bons avec ma famille et moi que ç’a été difficile.»

«Je n’ai rien d’autre que de l’appréciation et de l’admiration pour ce que [les partisans] ont fait pour l’équipe.»

En congé forcé, Quenneville tente présentement de se reposer. Il a toutefois avoué qu’il était difficile pour lui de ne pas suivre les Blackhawks.

«J’essaie de ne pas les regarder autant qu’avant, mais je regarde la plupart des matchs, a-t-il concédé. C’est une belle lutte et ce sera amusant de voir comment elle va se terminer.»

Avant les matchs de mardi, les Blackhawks accusaient quatre points de retard sur la deuxième place des équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.