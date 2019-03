La gauche obsédée par l’identité

C’est drôle, chaque fois que la gauche parle de la question identitaire québécoise, c’est avec mépris.

« Pourquoi les Québécois tripent autant sur la préservation de leur identité – leur langue, leur religion, leur culture ? Il faudrait qu’ils cessent de s’accrocher à leur passé et à leur patrimoine, le Québec a changé, le temps est venu de s’ouvrir sur le monde... »

Pour la gauche, les personnes et les formations politiques qui accordent trop d’importance à la question identitaire sont suspectes.

« DES GAUCHISTES NARCISSIQUES »

Or, la gauche n’a aucune leçon à donner sur la question. Ça fait des années que les gauchistes sont obsédés par l’identité !

Déjà, en novembre 2016, Mark Lilla, professeur de sciences humaines à l’Université Columbia, consacrait un texte d’opinion à la question dans le New York Times.

Il disait que le temps était venu pour la gauche et le mouvement progressiste d’arrêter de triper sur l’identité !

« Ça fait une génération que la gauche nous exhorte à célébrer nos différences. Vue sous l’angle pédagogique, cette célébration de la diversité est un principe formidable. Mais faire de ce principe l’un des fondements de la démocratie mène directement au désastre.

« Ces dernières années, le progressisme a développé une véritable obsession pour les identités de genre, les identités raciales et les identités sexuelles. Or, cette fièvre identitaire mine le mouvement progressiste et l’empêche de devenir une force unificatrice capable de gouverner le pays.

« Cette fixation sur les identités a produit une génération de gauchistes narcissiques incapables de s’extirper de leur petite communauté et indifférents au sort des gens qui ne leur ressemblent pas.

« Ces gauchistes-là ne s’intéressent plus au bien commun, juste aux besoins de leur petit groupe. »

CHACUN DANS SA BULLE

En juillet 2018, c’était au tour d’un autre observateur des mouvements progressistes américains, le Français Alexis Carré, de publier un texte d’opinion dans Le Figaro.

« Les mobilisations sociales se teintent de plus en plus d’une coloration identitaire, comme si le monde commun n’avait plus d’autre usage pour les militants que l’expression de leur particularité.

« La participation politique, l’engagement de la majorité dans l’élaboration d’une action commune supposent qu’une telle action soit en mesure de produire un certain bien que chacun recherche, mais que nul ne peut obtenir isolément.

« Or, le progressisme identitaire ne défend plus une classe sociale, il répond aux demandes d’une myriade de groupes d’intérêt qui y va chacun de ses revendications. »

Avant, la gauche défendait la classe ouvrière, point.

Maintenant, elle a tourné le dos aux petits travailleurs pour défendre les femmes, les transgenres, les personnes « racisées », les gais, les lesbiennes, les non-genrés, les non-binaires, les jeunes, les migrants et les minorités religieuses.

L’IDENTITÉ TOXIQUE

La prochaine fois que vous entendrez un militant gauchiste pourfendre « l’obsession identitaire » de la CAQ, ne vous gênez pas pour éclater de rire.

Car la gauche est OBSÉDÉE par les questions identitaires.

En fait, la seule identité qu’elle déteste et méprise est celle de la majorité !

Pour elle, le monde est divisé en deux : les minorités, qui sont des victimes et des dominés, et la majorité, qui est un bourreau et un dominant.