La réponse est celle que Garde attendait

Après ses trois premiers matchs à l’étranger, l’Impact compte déjà deux victoires pour six points.

« L’objectif était de gagner les trois matchs, a soutenu Evan Bush. Mais sérieusement, c’est très bien même si, évidemment, on aurait voulu retirer quelque chose du match à Houston. »

Pour Rémi Garde, la victoire de 3 à 1 est très importante surtout dans la manière dont elle a été acquise.

« Il ne faut pas minimiser le résultat même si on a affronté une équipe qui n’a pas encore gagné un match. Ils ont sérieusement bousculé New York City.

« On a abordé ce match et on l’a joué avec une mentalité et une énergie très différentes de Houston et ça m’a fait plaisir que mes joueurs donnent cette réponse-là. »

Stabilité

Évidemment, avec la perte de Diallo pour le prochain match, Garde va devoir revoir sa charnière centrale. Rudy Camacho ou Jukka Raitala prendra la place du grand Français.

« J’ai confiance en ceux qui vont remplacer Zakaria parce qu’ils ne sont pas nouveaux au club. Je n’ai pas spécialement d’inquiétude. »

Il est plutôt un peu agacé parce que c’est un poste où il préfère éviter trop de changements.

« La charnière centrale, c’est comme le poste de gardien, ça fait partie de la colonne vertébrale de l’équipe. Changer pour changer, ce n’est pas vraiment ce que j’ai en tête. »

Beau problème

L’entraîneur-chef a par ailleurs un beau problème qui se dessine dans le couloir droit avec l’émergence d’Orji Okwonkwo et la belle rentrée de Harry Novillo, samedi.

« Je vois ça très positivement pour l’équipe, a assuré Garde. Ils n’ont pas du tout les mêmes qualités. Orji, sur les matchs à l’extérieur, peut faire très mal à l’adversaire parce que dans la profondeur, il peut répéter les courses.

« Harry est quelqu’un qui aura plus la capacité de garder le ballon, il a peut-être une meilleure frappe et sera peut-être plus adroit devant le but. »

Il a maintenu qu’il allait avoir besoin de tous ses soldats et qu’un peu de compétition ne pouvait pas faire de tort.

« L’objectif est que tous les joueurs comprennent qu’à un moment ou un autre, ils seront importants pour l’équipe. »