Le budget de survie de Justin Trudeau

En raison de l’affaire SNC Lavalin qui lui a fait perdre beaucoup de terrain dans les sondages, le premier ministre Justin Trudeau a plus que jamais besoin d’offrir des « cadeaux électoraux » pour tenter de faire oublier ses maladroites interventions politiques dans le but d’éviter un criminel à la multinationale québécoise.

Chose certaine, malgré une augmentation sensible des revenus fiscaux, le gouvernement Trudeau continuera de se lâcher lousse dans les dépenses et d’afficher conséquemment un autre lourd déficit (plus de 15 milliards $) lors de la prochaine année financière (2019 – 2020) débutant le 1er avril prochain.

La rigueur budgétaire et les surplus budgétaires à la Philippe Couillard et Carlos Leitao, non merci pour le tandem Justin Trudeau et Bill Morneau. L’équipe Trudeau-Morneau a opté pour le contraire depuis la prise du pouvoir en octobre 2015.