Le football universitaire à TVA Sports: de grands duels dès le 25 août

Les partisans de football pourront voir à l’œuvre les exploits des joueurs universitaires québécois dès le 25 août sur les ondes de TVA Sports, qui proposera cette année 14 diffusions, incluant celles de la Coupe Dunsmore et de la Coupe Vanier.

La chaîne proposera neuf rencontres du calendrier régulier, incluant sa première qui opposera le Rouge et Or de l’Université Laval au Vert & Or de Sherbrooke. TVA Sports présentera également les deux matchs mettant aux prises les Carabins de l’Université de Montréal aux champions nationaux en titre. Le second de ces deux chocs, prévu à Québec, sera d’ailleurs le dernier diffusé en saison régulière, le 20 octobre.

Les affrontements éliminatoires seront également à l’antenne de TVA Sports, à commencer par les demi-finales québécoises, le 2 novembre. La Coupe Dunsmore suivra sept jours plus tard, tandis que le 16 novembre, les champions québécois et de l’Atlantique se mesureront à la Coupe Uteck; le même jour, ceux de l’Ontario et de l’Ouest s’affronteront pour la Coupe Mitchell. La saison se terminera le 23 novembre lorsque le Stade Telus accueillera à nouveau la Coupe Vanier.

Émission spéciale pour lancer la saison

À quelques jours du début de la saison, TVA Sports présentera une émission spéciale le vendredi 23 août à 19 h et offrira une rétrospective de la dernière année ainsi qu’un aperçu de la campagne à venir.

Fort de son partenariat avec le Réseau du sport étudiant du Québec et U Sports, TVA Sports a vu son auditoire augmenter de 4 % durant le calendrier régulier de 2018. Lors de la Coupe Vanier, une moyenne de 288 000 téléspectateurs ont regardé la victoire du Rouge et Or, une augmentation de 39 % en comparaison à 2017.

Pour plus d’information sur le football universitaire, il est possible de consulter le site www.tvasports.ca/football/RSEQ.