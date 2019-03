Le RTC commence à déployer ses Midibus

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a commencé le déploiement du «plus petit» de la famille: le Midibus. Cet autobus hybride de 24 places assises est plus confortable, plus silencieux, plus lumineux et plus économique en termes de carburant, s’est félicité Rémy Normand, président du Réseau.

Les journalistes étaient conviés, mardi matin, à bord d’un de ces autobus qui fait 9,6 m de long, contre 12 mètres pour les autobus standard. Depuis quelques semaines, huit midibus sillonnent les rues de Québec.

Tous les tests nécessaires, y compris ceux de grimper des cotes ardues en plein hiver, ont été franchis avec succès, a assuré M. Normand.

D’ici quelques mois, le RTC mettra en service les 64 midibus qu’il a achetés au constructeur belge Van Hool pour un coût de 51,2 millions $. Le coût de divers ajustements, réalisés lors de la période de test, a été assumé par le constructeur comme c’est l’usage.

«Le bon outil au bon endroit»

M. Normand a convenu qu’il voulait mettre «le bon outil au bon endroit. Ça fait cinq ans que je suis là. Ça fait cinq ans que j’entends: “Ah, il y a de grands autobus vides qui se promènent dans les banlieues puis un peu partout” (...) C’est un bon véhicule. Il est robuste et il répond aux besoins de la clientèle sur plusieurs de nos parcours».

Le RTC affirme que ces nouveaux véhicules permettent une économie de carburant de 10 à 15 % supérieure par rapport aux autobus hybrides standard.

Deux prises non fonctionnelles

Autre nouveauté, le Midibus compte 16 prises USB pour permettre aux usagers de recharger leurs appareils électroniques. Toutefois, au moment du passage des journalistes, deux prises sur 16 ne fonctionnaient pas.

Rémy Normand, président du RTC, a par ailleurs avoué qu’il ne prenait pas lui-même le bus assez souvent à cause de son horaire chargé. «J’ai pris le bus (pour la dernière fois) il y a quelques semaines, a-t-il indiqué. Je ne le prends pas assez. Je voudrais le prendre plus. Je me donne ça comme objectif.»