Les Anges du Bal

La deuxième Envolée-Bénéfice, au profit d’Anges du Bal, se tiendra le jeudi 4 avril, de 18 h à 22 h 30, chez Boulevard Lexus de la rue Marais à Québec. La soirée, animée par Joanne Boivin, animatrice de l’émission Plus de hits au travail à M-FM 102,9, promet d’être visuelle, sensorielle et auditive avec son cocktail dînatoire et son encan silencieux. En 2016, Anges du Bal s’est donné pour mission d’aider les jeunes étudiantes de 5e secondaire des milieux défavorisés de la grande région de Québec en leur fournissant gratuitement la tenue complète pour leur bal de fin d’études. Pour ce faire, les Anges déploient annuellement leurs ailes dans la plus grande discrétion à l’occasion d’une journée-boutique « magasinage de rêve », organisée spécialement pour ces jeunes finissantes. Les profits engendrés par la soirée serviront à financer cette journée mémorable. Achats de billets au 581 984-0685.

Fidéïdes 2019 Photos courtoisie

Bravo à SBI et Loki Box Design qui ont été nommées Entreprises de l’année lors de la 36e soirée des Fidéides, présentée par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), le 14 mars dernier au Centre des congrès de Québec. Au total, 17 prix ont été remis au cours de la soirée. Voir les résultats au www.cciquebec.ca fideides. Sur la photo du haut, de gauche à droite, pour la Petite entreprise de l’année : Dominick Roy et Stéphane Tremblay de Desjardins ; et les gagnants : Pierre-Mathieu Roy, Gabriel Denis, et Jean-Laurent Savard, tous de Loki Box design. Sur la photo du bas, les gagnants de la Moyenne-grande entreprise de l’année : Larry Bilodeau, Chantal Paquette et Jean-François Cantin de SBI, sont entourés de Dominick Roy et Stéphane Tremblay de Desjardins.