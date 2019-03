Les Remparts prêts à surprendre les Mooseheads

Depuis le lancement des activités de la saison 2018-2019 au camp d’entraînement, Patrick Roy insiste sur la notion de surprendre le petit monde du hockey junior. C’est avec la même philosophie que ses Remparts et lui attaqueront leur série huitième de finale contre les Mooseheads de Halifax qui sont largement favoris pour l’emporter.

À trois jours du match inaugural prévu vendredi soir au Scotiabank Centre dans cette confrontation au meilleur de sept parties (format 2-3-2), les joueurs des Remparts ont lancé leur préparation sur la glace du Pavillon de la Jeunesse, mardi matin, lors d’une intense séance d’entraînement durant laquelle Roy s’est assuré que les consignes soient bien respectées.

«On s’en va là pour surprendre, a juré l’entraîneur et directeur général des Diables rouge, éliminés dès le premier tour lors des trois dernières campagnes. On n’est pas favoris, du moins, je ne pense pas. On s’en va là avec une idée bien arrêtée, c’est-à-dire de jouer du bon hockey et de compliquer la tâche du club de Halifax.

«On y a cru depuis le début de la saison qu’on peut surprendre. On est rendus là. J’ai vu dans le passé des équipes qui étaient largement favorites ne pas gagner, alors c’est un exemple pour nous. Il faut prendre ça un match à la fois et je dirais même une période à la fois. Ça ne donne rien de penser trop à l’avance.»

Des hôtes sous la loupe

Premiers dans l’Est et hôtes du prochain tournoi de la Coupe Memorial, les hommes d’Éric Veilleux ont marqué 300 buts et en ont seulement accordé 164 pendant que les Remparts peinaient à inscrire 197 buts. Ils ont vu la lumière derrière leur gardien scintiller à 236 reprises. Il y a aussi 35 points qui ont séparé les deux clubs à l’issue du calendrier régulier, mais les représentants de la Vieille Capitale peuvent se targuer d’avoir battu leurs futurs adversaires deux fois.

«Ils ne veulent pas se faire battre par les Remparts de Québec au premier tour, a lâché Roy. Ce serait un peu embarrassant. C’est là qu’il va falloir jouer la carte de l’équipe qui veut tromper les experts. Si on joue comme on a joué en fin de saison, j’ai confiance qu’on peut leur donner une bonne série.

Les Remparts forment l’une des jeunes équipes du circuit Courteau. Certains vivront leur baptême éliminatoire vendredi et Roy ressent une fébrilité évidente chez ses troupes.

«On est tous un peu anxieux de voir comment ça va aller pour nous. La bonne nouvelle, c’est qu’on commence sur la route et la pression est sur eux. Nous, tout ce qu’on à faire, c’est d’être prêt vendredi soir pour surprendre», a répété le membre du Temple de la renommée.

En vitesse

Il s’agira d’un premier duel en séries entre les deux clubs depuis 2012 alors que les Mooseheads avaient comblé contre toute attente un déficit de 0-3 pour passer en demi-finale...

Solide en fin de saison, Carmine-Anthony Pagliarulo obtiendra le départ devant la cage des Remparts lors du premier match...

Les Remparts s’envoleront jeudi matin vers la capitale néo-écossaise et s’entraîneront en après-midi au RBC Centre de Dartmouth...

Le deuxième match aura lieu samedi soir, toujours à Halifax, alors que les matchs trois et quatre seront présentés les 26 et 28 mars au Centre Vidéotron. Si nécessaire, le cinquième rendez-vous se tiendra le 30 mars à 19h...