L’importance de rester zen

Des deux équipes sur le terrain à Orlando samedi, c’est l’Impact qui aura su mieux gérer ses émotions. Au bout des 90 minutes, ce sont les Montréalais qui sont ressortis la tête haute.

Après une contre-performance à Houston la semaine précédente, le Bleu-blanc-noir a su rebondir avec une victoire importante. D’abord, parce qu’elle survient au milieu de cette séquence de six matchs sur les terrains adverses en ce début de saison et qu’elle a aussi été acquise contre un rival de la même association.

Ensuite, on pourra se souvenir de la manière. À Orlando, comme ça avait été le cas à San Jose, c’est la vitesse à laquelle l’Impact a su frapper qui a fait toute la différence. Les deux buts marqués en à peine 12 secondes de jeu ont fait basculer le match pour de bon.

Pour le reste de la rencontre, le XI montréalais a été en mesure de rester calme et de se concentrer sur son plan de match.

Les Lions d’Orlando, eux, ont fait tout le contraire. Ils se sont mis à courir un peu partout en commettant des erreurs ici et là en plus de laisser la frustration s’emparer d’eux.

Du début à la fin – ou presque –, l’Impact a été l’équipe la plus en contrôle sur le terrain.

On en a revu certains

Même si Orlando a eu dans le match de samedi sa part d’opportunités de marquer, c’est l’Impact qui s’est avéré l’équipe la plus opportuniste.

En marquant le premier but par l’entremise d’Orji Okwonkwo, la troupe de Rémi Garde confirmait son début de match appliqué. Ça s’est confirmé quelques secondes plus tard quand Nacho Piatti a doublé l’avance des siens sur une erreur de la défense floridienne.

En fait, l’Impact a réussi à tirer profit des errements de l’adversaire, parce qu’il avait des joueurs plus engagés et plus présents dans ce match.

Contrairement au week-end précédent, Piatti a été bien meilleur. Sa feinte magistrale en fin de match en a d’ailleurs régalé plus d’un.

Saphir Taïder a été lui aussi plus présent sur l’ensemble de la rencontre, tout comme Daniel Lovitz qui a offert une meilleure performance défensive à Orlando.

De cette victoire, j’ai surtout retenu l’organisation défensive montréalaise.

Certes, les hommes de Garde ont été aidés par les ratés de Dom Dwyer. L’attaquant a échappé trois occasions en or qui nous auraient probablement donné un autre genre de match. Malgré tout, l’Impact est resté concentré.

La recette du succès

D’un point de vue tactique, le score de 2 à 0 a grandement avantagé l’Impact. Vous me direz : c’est l’évidence ! Mais assis dans mon salon, je savais le XI montréalais capable de gérer tranquillement la fin de la rencontre.

Parce que le Bleu-blanc-noir est une équipe qui contre-attaque rapidement, elle pouvait rester patiente face à un adversaire en retard de deux buts. Dans ces moments-là, ce dernier force le jeu et laisse des espaces derrière lui pour attaquer.

Tactiquement, c’était la situation idéale pour l’Impact qui a d’ailleurs marqué un troisième but en grande partie parce qu’Orlando se jetait aveuglément vers l’attaque.

D’autres fleurs et un pot

Parmi les joueurs qui ont connu un meilleur match samedi, on peut ajouter les noms des milieux Samuel Piette et Michael Azira. Les deux ont participé plus activement au jeu. Ils ont gagné leurs duels et intercepté un grand nombre de ballons avant que ceux-ci ne se rendent dans les zones dangereuses du terrain.

D’un point de vue offensif, Piette et Azira ont aussi été plus actifs, ce qui a fait un grand bien à l’équipe.

En fait, le seul moment faible du XI montréalais aura été cette échauffourée à la fin du match. Au milieu de l’attroupement, Zakaria Diallo a perdu son sang froid face à Dwyer.

Du moment où un joueur met la main au visage d’un adversaire, dans n’importe quelle situation, c’est un carton rouge assuré. Diallo, qui apporte de la stabilité dans la défense montréalaise cette saison, aurait dû s’en souvenir.

De cette façon, il aurait évité la sanction et le match de suspension qui vient avec.

Malgré tout, je peux très bien le comprendre, parce que je connais très bien cette couleur. Certaines mauvaises langues diraient même que c’était ma préférée quand je jouais. On n’est pas des robots quand même...