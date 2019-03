Maripier Morin montre une photo obscène qu'elle a reçue et dénonce le responsable publiquement

Plusieurs vedettes québécoises semblent en avoir assez des messages inappropriés qu’elles reçoivent en message privé sur les réseaux sociaux.

C’est le cas de Maripier Morin qui semble en avoir eu ras le bol hier soir et a décidé de partager une photo obscène qu’elle avait reçue en message privé sur Instagram. La star québécoise a insisté pour dénoncer publiquement l’homme qui lui a envoyé une photo non sollicitée de son membre en ne camouflant pas son identité dans ses «stories». «Dégueulasse», a simplement indiqué l’animatrice et comédienne en guise d’explication.

Capture d'écran Instagarm

Maripier Morin n’est pas la première personnalité publique à rapporter ce genre de comportement abusif : Mariana Mazza avait dénoncé un peu de la même façon un utilisateur qui lui avait envoyé des photos obscènes et non sollicitées de son sexe. Elle avait invité ses abonnés à signaler le compte de la personne mal intentionnée à Instagram.