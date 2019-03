Plaidoyer pour les maisons de ville

C’est bien beau les bungalows, mais avec la rareté des terrains à Québec, le maire Labeaume croit qu’il faut faire plus de place à la maison de ville pour attirer les familles au cœur de la cité.

Régis Labeaume est conscient que les maisons de ville n’ont pas tellement la cote, à Québec, comparativement à d’autres villes. Mais il souligne que les terrains sont de plus en plus rares, en ville comme en périphérie, et qu’il faudra trouver de nouvelles solutions. « Il faut réinventer les choses. La maison de ville, ce n’est pas à la mode. Mais moi, je pense qu’il y a des modèles qui sont très intéressants. »

Il faut repenser les milieux pour y inclure des parcs, par exemple, a-t-il plaidé en marge d’un panel sur l’habitation présenté mardi par la Chambre de commerce.

Sondage

Selon un sondage commandé par la Ville à Léger, les priorités des citoyens sont la sécurité, les espaces verts et les places publiques. Aussi, l’accessibilité au transport en commun est très importante dans le choix d’un milieu de vie pour 70 % des répondants.

La Ville présentera sa vision de l’habitation lors d’un forum du 12 au 14 juin. Elle s’est inspirée des consultations en ligne et par sondage, ainsi que des discussions avec des acteurs de tous les milieux concernés.