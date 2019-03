Plus difficile à assembler, avoue Louis Bellavance

Ce n’est pas pour rien que le Festival d’été dévoilera ses secrets un mois plus tard que l’an dernier. Selon Louis Bellavance, assembler l’affiche 2019 a été plus long et ardu qu’à l’habitude.

Les rumeurs qui circulent dans le milieu du spectacle étaient donc vraies. Les vedettes sont moins faciles à dénicher cette année. « On peut avouer que c’est plus difficile cette année », a révélé le directeur de la programmation du FEQ.

« Par contre, enchaîne-t-il, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas arriver aux mêmes résultats, même s’il faut travailler plus fort. Nous sommes à deux semaines du dévoilement (prévu le 3 avril) et nous sommes très confiants que notre affiche va se démarquer et qu’on va se comparer à l’offre de Glastonbury, Coachella et tout le reste. »

Dans le contexte, les rumeurs à propos des noms qui figureront sur l’affiche sont moins abondantes que par le passé. Selon nos sources, la formation Twenty One Pilots serait très fortement pressentie pour les plaines d’Abraham alors que The Offspring se produirait en clôture à la place George-V, a avancé récemment le FM93.

Par ailleurs, tout indique qu’après sa maman Jane Birkin l’an passé, la Française Lou Doillon viendra dévoiler les pièces plus pop de son nouvel album Soliloquy, elle qui est déjà confirmée dans quelques événements entourant le FEQ.