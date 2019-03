Trop-perçus caquistes

Les trop-perçus, c’est l’écart entre le rendement autorisé par la Régie de l’énergie et le rendement réel. De 2008 à 2016, il y en aurait eu pour 1,5 milliard $.

Après avoir crié aux libéraux, lorsque ceux-ci étaient au pouvoir, de rembourser les Québécois, les caquistes estiment désormais que le remboursement n’est pas nécessaire et qu’ils veilleront de toute façon à remettre un montant équivalent – autour de 350 $ – dans les poches de chaque Québécois.

Or, à 92 %, ces derniers, selon le sondage Léger que Le Journal dévoile aujourd’hui, souhaitent revoir l’argent des trop-perçus.

François Legault se trompait donc, fin février, lorsqu’il soutenait que les Québécois se contenteraient de ce que le gouvernement caquiste offre en compensation : a) une réduction de la taxe scolaire ; b) la hausse des crédits d’impôt pour les familles ; et c) que les tarifs d’hydroélectricité n’excéderont pas l’inflation.

Pierre Elliott Trudeau qui, en 1974, se moque de la volonté des conservateurs de plafonner salaires et prix afin de lutter contre l’inflation galopante. Et qui, une fois réélu, fait adopter... la Loi anti-inflation qui plafonne salaires et prix.