Venezuela: Trump réaffirme que «toutes les options» sont étudiées

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a réitéré mardi que « toutes les options » étaient examinées pour faire partir le président vénézuélien Nicolas Maduro du pouvoir.

« Toutes les options sont sur la table », a-t-il déclaré à la presse depuis la Maison-Blanche. « C’est honteux ce qui se passe au Venezuela --l’endettement et la destruction et la famine ».

Il s’exprimait en présence de son homologue brésilien Jair Bolsonaro, qu’il a reçu dans le Bureau ovale et qui a apporté son soutien à la campagne de pression américaine contre le socialiste Maduro.

Les États-Unis et plus d’une cinquantaine de pays, y compris le Brésil, ont reconnu l’opposant vénézuélien et président de l’Assemblée nationale Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela.

Pour accroître la pression, Washington impose au Venezuela des sanctions économiques et a décrété un embargo sur le pétrole, exportation cruciale pour l’économie du pays, qui doit entrer en vigueur le 28 avril.

De nouvelles sanctions ont été annoncées mardi matin par le Trésor américain. Elles visent la compagnie minière d’État vénézuélienne Minerven ainsi que son président, Washington les accusant de soutenir « le régime illégitime de l’ancien président Nicolas Maduro ».