[VIDÉO] Une nouvelle bande-annonce pour Oddworld: Soulstorm

Déjà trois ans après son annonce, Oddworld: Soulstorm se dévoile un peu plus, une nouvelle vidéo du jeu ayant été diffusée à la Game Developers Conference (GDC).

Bien que la bande-annonce, présentée lors de la conférence d’Unity, ne révèle que peu de détails sur le scénario du plus récent volet des aventures d’Abe, on peut voir le sympathique Mudokon dans une cinématique léchée et survoltée permettant d’ailleurs d'apprécier le moteur graphique en action.

Malheureusement pour les fans, aucun autre détail n’a été dévoilé par le studio Oddworld Inhabitants lors de la présentation, à part un petit «à venir en 2020» apparaissant à la fin de la vidéo projetée au GDC.

On n'apprend donc rien de nouveau sur le gameplay, la date de sortie exacte ou les plateformes qui recevront cette suite de New 'n' Tasty.

Notons que les plus curieux pourront également se mettre sous la dent deux autres vidéos mises en ligne par le studio Oddworld Inhabitants, présentant entre autres le travail derrière la conception de la bande-annonce.