[VIDÉO] Voici 4 nouvelles qui ont fait réagir notre équipe cette semaine!

Chaque semaine, on vous propose un petit ramassis bien senti des actualités les plus marquantes.

Et quand on dit «marquantes», on ne parle pas nécessairement des grandes décisions qui influencent le cours de la géopolitique mondiale.

On veut juste dire celles qui nous font le plus faire des têtes d’emojis.

Genre le bonhomme qui a très peur et qui met ses mains sur ses joues, ou encore, le bonhomme vert qui vomit.

Voici notre récolte cette semaine!

Pour voir ou revoir les séries du Sac de chips, rendez-vous au: lesacdechips.tv.