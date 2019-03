WhatsApp veut contrer les canulars

La lutte contre les fausses nouvelles et les canulars n’a pas de fin et, pour les combattre, les gens de WhatsApp chez Facebook préparent une version bêta permettant de retracer la provenance d’une image envoyée dans une discussion.

Cette version bêta de WhatsApp prévoit un navigateur Web intégré à l’application (in-app web browser) ayant la capacité d’effectuer des recherches inversées d’une image placée dans une discussion et s’assurer ainsi de sa provenance.

Cette recherche d’image inversée ne va pas mettre fin aux flots de canulars et de fausses nouvelles, mais, au moins, c’est un outil de plus pour les détecter.

La découverte de ce navigateur intégré à l’application nous vient du site WaBetaInfo qui note que l’appli WhatsApp ne permettra pas d’effectuer des captures d’écran ni d’enregistrer des vidéos à l’aide du navigateur intégré.

Cela dit, sa fonction la plus importante sera de détecter les photos virales diffusées à travers les discussions sur la plateforme, à l’aide de la recherche d’image inversée de Google. Les utilisateurs pourront donc sélectionner une photo, la charger sur Google image et voir où la photo est utilisée. Cependant, tout le travail de recherche reviendra à l’utilisateur.

De son côté, WhatsApp étiquette et limite la diffusion de message dans les cas critiques, comme au Brésil où des informations erronées sur le vaccin de la fièvre jaune avaient provoqué une recrudescence sans précédent de la maladie.

Pour combattre les fausses nouvelles et les canulars, WhatsApp offre aussi des récompenses en argent aux chercheurs qui étudient la propagation d’informations fausses sur l’application et fait appel à des organisations pour effectuer des vérifications factuelles et juridiques.