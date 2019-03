Zakaria Diallo a hâte de jouer à nouveau contre Dominic Dwyer

Zakaria Diallo a perdu patience lors du match de samedi à Orlando. En poussant la petite peste de la formation floridienne, Dominic Dwyer, durant les arrêts de jeu, le défenseur central de l’Impact de Montréal a écopé d’un carton rouge et ne sera pas du prochain match face au Sporting de Kansas City, le 30 mars.

Le joueur de 32 ans s’était immédiatement excusé à la suite de la victoire de 3 à 1 du Bleu-blanc-noir face aux Lions sur les réseaux sociaux et a tenu à le refaire devant les médias, mardi, lors de l’entraînement de l’équipe au Centre Nutrilait.

«Je regrette mon geste, je n’aurais pas dû agir de la sorte au moment où le match était déjà plié, a-t-il lancé. Dom Dwyer nous a provoqués tout le long du match. Il a posé sa tête sur la mienne, je n’ai pas réfléchi et j’ai eu le mauvais réflexe de le pousser. Je ne le referai plus.»

Chose certaine, ce chapitre bâtit une belle rivalité entre ces deux clubs, qui ne cesse de grandir de rencontre en rencontre.

«Je vais attendre le prochain match contre les Lions avec impatience, a lancé Diallo en riant. J’ai hâte de jouer à nouveau contre Dwyer!»

Jamais le Français ne s’était douté que le joueur de l’Orlando City SC était capable de provoquer ses adversaires de la sorte.

«Je n’ai jamais vu quelqu’un agir de la sorte sur le terrain. Il va loin, très loin. Il ne cherche que ça pendant le match et il va au bout des choses. Il a réussi à me faire craquer. À moi d’être plus intelligent au prochain affrontement.»

L’Impact retrouvera l’équipe d’Orlando le 1er juin au Stade Saputo.