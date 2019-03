LABBÉ, Jeanne D'Arc Létourneau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mars 2019, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée dame Jeanne D'Arc Létourneau, épouse de feu M. Fénélon Labbé. Elle demeurait à St-François, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 22 mars 2019 de 18h à 21h.où la famille vous attend à partir de 9h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcellin (Lynda Lynch), Normand (Johanne Therrien) et Anne; ses petits-enfants: Steve (Alcide Guérin), Patrick, Yan (Mélanie Pépin), Molly et Roxanne (Alexandre Gagnon); ses arrière-petits-enfants: Amélia, Camille, Kate, Alex, Kelly, Naomie et Malia; sa sœur Gisèle Létourneau Cantin; ses belles-sœurs: Jeanne D'Arc Labbé et Jeannette Labbé Lepage ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca