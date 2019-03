CREVIER, Raymond



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 16 mars 2019, est décédé à l'âge de 84 ans et 9 mois, monsieur Raymond Crevier, demeurant à Rimouski, époux de madame Nora-May Lavoie, fils de feu monsieur Roméo Crevier et de feu madame Marie-Anna Sirois. Les membres de la famille recevront les condoléances vendredi, le 22 mars 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, au125, rue Saint-LouisRimouskiLes funérailles se tiendront ce samedi, à 16h, en l'église Sacré-Cœur. Le jour des funérailles, le salon ouvrira à 13h. Outre son épouse Nora-May Lavoie, il laisse dans le deuil ses filles: Monique-Patricia (Michel Morin), Manon (Frédéric Caron); ses petits-enfants: Mathieu, Maude, Mollie, Marc-Olivier; son frère Marcel (Claire Dion); ses belles-sœurs: Lise Cloutier-Crevier, Jeannita Lavoie et Violette Lavoie; ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux parents et amis. Les membres de la famille tiennent à remercier le dorteur Can Manh Nguyen et son équipe de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ainsi que le docteur Yves-David Gagnon.