HAMEL, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Monique Hamel, épouse en premières noces de feu monsieur Marcel Béland, en deuxièmes noces de feu monsieur Eugene Blaine (feu Pauline Lapointe) et en troisièmes noces de monsieur Georges Bonneau (feu Jane Ethrington), fille de feu monsieur Léger Hamel et de feu dame Germaine Fiset. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aule jeudi 21 mars 2019 de 19 h à 22 h.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Georges Bonneau; ses enfants: Marlène Béland (Jacques Labrecque), Mario Béland (Paule Lachance), Michel Béland (Sylvie Filiatrault) et Martin Béland (Kirsten Rahm); ses frères et sœurs: feu Laurette, Adrien (Yvette Bilodeau), feu Jean-Paul (feu Rita Langlois), feu Gaston (feu Annette Robitaille, feu Fernande Gravel Bourassa), feu Jacqueline, feu Pauline, feu Rita (feu Roland Bernard), feu Raymond (Lucille Robitaille (feu Roger Robitaille)), feu Fernand (Pierrette Langlois), feu André (Monique Proulx, feu Lorraine Bertrand)), feu Wilfrid (Yolande Émond), Claude (Gisèle Dubeau), Émilien (Jeannine Chabot), Simon (Aline Paquet Tardif) et Laurent (Denise Côté); ses beaux-fils et belles-filles: Thomas Blaine, Patrick Blaine, France Bonneau (Pierre Carrier), Alain Bonneau (Aline Genest) et Ruth Bonneau; ses petits-enfants: Jean-Simon Labrecque (Françane B. Bertrand), Pierre-Luc Labrecque (Elisabeth Lefort), Maxime Labrecque (Marie-Michelle Desjean), Gabriel Béland, François Béland, Maïna Béland-Rahm, Anakim Béland-Rahm, Ariane Béland, Emmanuel Béland, Loukian Béland-Rahm et Théonils Béland-Rahm; ses arrière-petites-filles: Marguerite Labrecque et Charlotte Labrecque ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Béland, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Qc), G6V 3Z1, tél : 418-835-7188.