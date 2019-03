LAFLEUR, Louisette Martel



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 13 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Louisette Martel, épouse de feu monsieur Réjean Lafleur. Née à Québec, le 16 novembre 1942, elle était la fille de feu dame Évelyne Jeffrey et de feu monsieur Paul-Elzéar Martel. Elle demeurait à Cap-Rouge. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 19 h à 21 h.Les cendres seront déposées au Cimetière Belmont à une date ultérieure. Madame Lafleur laisse dans le deuil sa fille Caroline; son fils Bruno (Catherine Achim); ses petits-enfants: Eve, Aude, Léa, Éloïse, Camille, Anne-Sophie; ses frères: Jean-Louis (Céline Morissette), Gilbert (Ginette Brie); sa sœur Suzanne; son beau-frère Jean-Marc Lafleur (Marielle Bourbeau); sa cousine Micheline Guérin (Jean-Claude Morissette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur grand dévouement et toutes les multiples attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Tél. : 418 687-6084, Site : www.michel-sarrazin.ca. Les funérailles sont sous la direction de