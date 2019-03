CHABOT, Armand



Au C.H. Alphonse Bonenfant, St-Pierre I.O., le 16 mars 2019, à l'âge de 90 ans 11 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Armand Chabot, époux de dame Cécile Gagnon. Né à St-Laurent I.O., le 5 avril 1928, il était le fils de feu dame Laetitia Plante et de feu monsieur Eugène Chabot. Il demeurait à St-Laurent I.O. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 21 mars 2019 de 19 h à 22 h.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Monsieur Chabot laisse dans le deuil ses enfants : Yvan, Gilles (Martine Lavoie), Chantal (Marc Juneau), Line (Martin Simard), Martin (Isabelle Pouliot); ses petits-enfants : Myriam, Dominic, Pierre-Yves, Joannie, Chloé, Pier-Luc, Félix, Cédric, Laurence, Alexis; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Marie-Thérèse (feu Jean-Yves Laliberté), Laetitia (feu Benoit Caron), Sr Candide s.s.c.m, Hélène (Jean-Robert Roberge), Sr Denise s.s.c.m., Jean-Guy (Denise Pouliot), René, Céline, André (Odette Gosselin), Gaétane, Lise (André Roy), Solange Lavoie (feu Félix); de la famille Gagnon : Rachelle (feu Marc Normand), Joachim (feu Ginette Laprise), Michel (Claudette Gingras), Simon (Madeleine Gignac), Bernadette Normand (feu Gilbert), Louise Turcotte (feu Jean-Claude), Étienne Paradis (feu Nicole), Adrienne Laprise (feu Serge) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le chaleureux personnel du C.H. Alphonse Bonenfant qui a su lui prodiguer de bons soins et mettre de la joie dans ses journées pendant ses quatre dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin (pavillon Alphonse-Bonenfant), Tél. : (418) 667-3910 #5978, Site : www.fhsa.ca.Les Funérailles sont sous la direction de :