PERREAULT, Soeur Carmelle



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, 1401, 18e Rue, Québec, le dimanche 17 mars 2019, à l'âge de 73 ans et 6 mois, dont 54 ans de profession religieuse, est décédée soeur Carmelle Perreault (Suzanne-des-Lys) de la Congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie. Elle est née à Saints-Anges de Beauce, de monsieur Barthélémy Perreault et de dame Rose-Alma Poulin. La direction des funérailles a été confiée à la maisonLe corps de la défunte sera exposé dans, à 9 h,Après la célébration des funérailles, le corps sera incinéré et l'inhumation se fera, plus tard, au cimetière Saint-Charles. Outre sa communauté religieuse, elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères: Marielle (Benoît Jalbert), Ginette (Clément Grégoire), Jocelyn (Claudette Laplante), Yvon (Solange Thivierge), Jacqueline (Bernard Lizotte), Suzanne (Armand Landry), Bernadette (Bruno Vallée), Francine (Christian Marcotte), François et Sylvie (Gervais Drouin); sa belle-sœur Louise-Hélène Perreault (feu Normand) ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Soeur Carmelle est allée rejoindre ses frères et sa soeur décédés: Denis (feu Huguette Tardif), Normand et Louiselle qui l'ont précédée dans la Maison du Père. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don versé à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie, 30, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J8.