DAIGLE, Robert



Au CHSLD Côté Jardins, le 13 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Robert Daigle, époux de feu madame Madeleine Bureau, fils de feu madame Yvonne Fiset et de feu monsieur Raoul Daigle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 18h à 21h.où la famille recevra vos condoléances à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. il laisse dans le deuil, ses enfants: André (Lucie Larose), Jean (Jacqueline Morin), Louise (Robert Faucher), Céline (Gaétan Leclerc) et Jacques (Julie Desrochers); sa compagne Simone Thibault; ses petits-enfants: François Daigle (Maude Couillard St-Pierre), Martine Daigle, Richard Daigle (Kathy Picknell), Jean Philippe Daigle (Élise Lavoie), Patrice Daigle, Véronique Daigle (Helge Fischer), Simon Faucher (Anika-Pascal Papillon), Annie Faucher (Dymka Coudé), Liu-Anne, Marilou, Shan et Liam Ferland-Daigle, Sandrine et Ariane Desrochers-Daigle; ses arrière-petits-enfants Justine, LoÏc, Étienne, Mathieu, Coralie, Isabell, Milan et Émilie; et enfin ses autres parents, dont son beau-frère Rodrigue Beaulieu (feu Gemma Daigle) et amis. Il est allé rejoindre son frère, Camille et ses sœurs: Rachel, Gemma, Anita et Carmelle qui l'ont précédé. En plus d'œuvrer dans le domaine de la construction, il s'est impliqué dans son milieu, soit entre autres dans le Mouvement des caisses Desjardins. Il a aussi participé activement à la vie sociale de sa paroisse Saint-Thomas d'Aquin (Ste-Foy) et de la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.