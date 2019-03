Andreescu, une vraie

Bianca Andreescu a le monde du tennis à ses pieds.

Sa montée fulgurante dans les classements en a fait une star en quelques semaines.

On a déjà vu ça il y a cinq ans. Rappelez-vous la Genie Army et la finale d’Eugenie Bouchard à Wimbledon.

Elle aussi était devenue une star. Encore plus, à cause de sa beauté et de sa blondeur, une superstar.

Mais les plus expérimentés du milieu sentaient que cet édifice était vulnérable.

Tellement que j’avais demandé qu’on fasse impasse sur la publication d’un Raconte-Moi Eugenie Bouchard.

Quelque chose clochait.

Descente en spirale

Je n’entrerai pas dans les détails personnels, mais tous les amateurs de tennis ont suivi avec peine la descente en spirale de la jeune joueuse dans les classements mondiaux.

La question : est-ce qu’on s’emballe trop vite avec Bianca Andreescu ?

Je ne pense pas. Si elle reste en santé, cette belle athlète, solide sur ses jambes et dans sa tête, devrait se battre dans le top-20 du tennis mondial. Là où les vraies joueuses se retrouvent entre elles.

Il y a des inquiétudes. Bianca est sensible aux crampes. Mais c’est plein de spécialistes qui s’y connaissent dans l’art de prévenir ce phénomène très douloureux. Et ça commence avec une bonne consommation de bananes.

Tous les joueurs savent que le potassium prévient les crampes. Après deux longs sets à Roland-Garros ou à Wimbledon, les joueurs puisent dans leur réserve de bananes.

Son coude

Mais ce qui m’inquiète davantage, c’est l’état de son bras et de son coude droits.

À Indian Wells, elle portait un bandage à l’avant-bras et un diachylon sur le reste du bras.

Le cauchemar d’un tennisman, c’est évidemment le tennis elbow. C’est relativement rare chez les professionnels parce qu’ils ont une bonne technique, mais on ne sait jamais. Ces jeunes de 18 ans cognent des balles partout dans le monde depuis deux ou trois ans. Pas toujours dans les meilleures conditions.